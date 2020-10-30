Чиповская и Ендальцев заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a552241e-1aaf-11eb-87f2-fa163e074e61_660.jpg Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев Фото: chi_pa/instagram.com

Актриса Анна Чиповская и её бойфренд Дмитрий Ендальцев получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Тестирование девушка сделала в аэропорту Домодедово по возвращении в Москву из-за границы. В данный момент пара изолировалась и начала лечение.

Дмитрий и Анна встречаются больше трёх лет, но о своих отношениях рассказали в 2019 году. Они вместе снимались в проектах «Гороскоп на удачу», «Блокбастер», «Последний министр», «Взаперти» и «Конец сезона», передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Большого театра Владимир Урин сообщил, что у 124 его сотрудников был выявлен коронавирус COVID-19. Он сказал об этом на заседании Совета по культуре и искусству.