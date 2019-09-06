https://static.news.ru/photo/972ed716-d185-11e9-8dac-fa163e074e61_660.jpg Хейли Этвелл Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссёр нового фильма об агенте Итане Ханте Кристофер Маккуорри сообщил в Instagram, что в очередной части франшизы появится актриса Хейли Этвелл.

Она играла роль агента Пегги Картер в одноименном сериале и фильмах Marvel.

Режиссёр разместил пост с фотографией актрисы и предложением «принять миссию». Этвелл ответила, что миссия принята, но ей трудно «следовать приказам». Эта фраза натолкнула пользователей Сети на предположения о непростом характере её героини.

Маккуорри является режиссёром пятой и шестой частей франшизы — «Племя изгоев» и «Последствия». Сейчас он занят над работой над седьмой и восьмой частями. Выход фильмов запланирован на 23 июля 2021 года и 5 августа 2022 года.

Роль агента Ханта исполнит, как обычно, Том Круз.

Ранее News.ru писал, что на Венецианском кинофестивале 2 сентября состоялась премьера отреставрированной копии фильма Василия Шукшина «Калина красная». 3 октября эта лента выйдет в повторный российский прокат.