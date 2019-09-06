https://static.news.ru/photo/2a21326c-d13b-11e9-af46-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Калина красная» Фото: imdb.com

На Венецианском кинофестивале 2 сентября состоялась премьера отреставрированной копии фильма Василия Шукшина «Калина красная». 3 октября эта лента выйдет в повторный российский прокат.

Появившись на экране в 1974 году, «Калина Красная» стала самой успешной картиной в фильмографии Шукшина и последней работой режиссёра, — сообщает журнал «Искусство кино».

Фильм, в котором Шукшин выступил сценаристом, режиссёром и исполнителем главной роли, сразу стал лидером проката, получив главный приз Всесоюзного кинофестиваля. Спустя 45 лет реставрацию картины провела киностудия «Мосфильм». Повторный прокат приурочен к 90-летию знаменитого писателя и режиссёра.

Как писал News.ru, фильм «Калина красная» показали на 76-м Венецианском кинофестивале в программе мировой классики. Эта программа с 2012 года включает показы лучших отреставрированных картин классического кинематографа со всего мира. Кроме шукшинского фильма в этом году в неё вошли работы Мартина Скорсезе, Бернардо Бертолуччи, Луиса Бунюэля и Дэвида Кроненберга.