Звезда «Мачо и Ботана» сыграет Ванилла Айса в байопике о рэпере

https://static.news.ru/photo/a7455164-ccd6-11ea-b82d-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Франко Фото: dominick D/wikipedia

Американский актёр Дэвид Франко исполнит роль музыканта Роберта Ван Уинкла, известного как рэпер Ванилла Айс. Артисту будет посвящена биографическая картина.

Фильм пока что не запустили в производство, сообщает Insider. По словам Франко, лента будет сделана в духе «Горе-творца» о Томми Вайсо, снявшем фильм «Комната», который критики называют «худшим в истории». Франко также исполнил в картине одну из главных ролей.

Люди ожидали, что мы сделаем грубую комедию, в которой мы высмеиваем Томми Вайсо. Но благодаря тому, как реалистично мы играли, фильм стал смешнее и искреннее. И это то, чего мы хотим достигнуть с новым проектом, — сказал артист.

Будущий байопик получил название To The Extreme («До крайности») в честь дебютного альбома Ванилла Айса. Производство картины сейчас заморожено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер биографического фильма о певице Арете Франклин. Картина получила название Respect («Уважение»).