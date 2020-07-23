Звезда «Мачо и Ботана» сыграет Ванилла Айса в байопике о рэпере

Американский актёр Дэвид Франко исполнит роль музыканта Роберта Ван Уинкла, известного как рэпер Ванилла Айс. Артисту будет посвящена биографическая картина.
Фильм пока что не запустили в производство,
Люди ожидали, что мы сделаем грубую комедию, в которой мы высмеиваем Томми Вайсо. Но благодаря тому, как реалистично мы играли, фильм стал смешнее и искреннее. И это то, чего мы хотим достигнуть с новым проектом, — сказал артист.
Будущий байопик получил название To The Extreme («До крайности») в честь дебютного альбома Ванилла Айса. Производство картины сейчас заморожено из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер биографического фильма о певице Арете Франклин. Картина получила название Respect («Уважение»).
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