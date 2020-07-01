Жители России назвали любимые фильмы про собак

https://static.news.ru/photo/3234630e-bc25-11ea-8959-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Хатико» Фото: Grand Army Entertainment

Россияне перечислили свои самые любимые фильмы про собак. Лидером рейтинга стал «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма.

Согласно данным опроса проекта «Кино Mail.ru», вторую строчку занял «Белый Бим Чёрное ухо» Станислава Ростоцкого, третью — «Белый плен» Фрэнка Маршалла.

В пятёрку самых любимых кинолент также вошли «Ко мне, Мухтар!» Семёна Туманова о служебной овчарке и её хозяине, которого сыграл Юрий Никулин, и экранизация мемуаров Джона Грогана о его непослушной собаке «Марли и я» Дэвида Френкеля.

В пресс-службе проекта отметили, что женщины ставили новым фильмам почти в 2,5 раза больше оценок, чем мужчины.

Мужчины первое место отдали всё-таки советскому фильму «Белый Бим Чёрное ухо» (1976), в то время как женщины выбрали победителем «Хатико: Самый верный друг» (2008), — говорится в сообщении.

«Кино Mail.ru» является медиапроектом для любителей кино, сериалов и телешоу. Рейтинги к картинам составляются на основе более чем 19 млн оценок пользователей, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, приуроченное к Международному женскому дню исследование, проведённое «Кино Mail.ru» на основании оценок, поставленных фильмам женщинами, показало, что больше всего им нравится «Красотка» Гарри Маршалла с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях. На втором месте лента «1+1» о дружбе обездвиженного миллионера с мигрантом, на третьем — «Служебный роман» Эльдара Рязанова. В зависимости от места проживания пользующихся сервисом женщин разнились и списки их любимых фильмов.