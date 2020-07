Жители России назвали любимые фильмы про собак

Фото: Grand Army Entertainment

Главного антагониста Бэтмена — харизматичного злодея Джокера — в новой экранизации может сыграть не менее харизматичный голливудский актёр Джонни Депп. Правда, пока эта информация — на уровне слухов от инсайдеров.

О том, что «пират Карибского моря» в обозримом будущем может примерить на себя один из самых узнаваемых образов киновселенной DC, сообщает портал We Got This Covered. Наиболее вероятным режиссёром фильма...