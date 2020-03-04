https://static.news.ru/photo/2dcabea2-5e9d-11ea-8c31-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Красотка» Фото: Touchstone Pictures

Приуроченное к Международному женскому дню исследование, проведённое «Кино Mail.ru» на основании оценок, поставленных фильмам женщинами, показало, что больше всего им нравится мелодрама Гарри Маршалла с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.

На втором месте лента «1+1» о дружбе обездвиженного миллионера с мигрантом, на третьем — «Служебный роман» Эльдара Рязанова. В зависимости от места проживания пользующихся сервисом женщин разнились и списки их любимых фильмов. Так, москвичкам нравятся «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи, «Предложение» с Сандрой Буллок и «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип, а жительницы регионов и Санкт-Петербурга также высоко оценили фильм «Москва слезам не верит», который не вошёл в топ любимых лент жительниц столицы, передаёт ТАСС.

Рейтинг основан на более чем 19 миллионах оценок пользователей сервиса.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший президент США Барак Обама назвал фильмы и сериалы, которые понравились ему в 2019 году больше всего. Среди кинолент политик упомянул «Ирландца», «Паразитов», «Брачную историю» и документальный фильм «Аполлон 11» о полёте американских астронавтов на Луну. Любимыми сериалами он назвал второй сезон «Дряни», проект «Невероятное» и новую экранизацию графического романа «Хранители».