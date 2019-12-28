https://static.news.ru/photo/55c1f194-2aec-11ea-9693-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама назвал фильмы и сериалы, которые понравились ему в 2019 году больше всего.

В свой список, опубликованный в Twitter, Обама включил 18 картин и три телешоу.

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm — Barack Obama (@BarackObama) 29 декабря 2019 г.

Среди кинолент политик упомянул «Ирландца», «Паразитов», «Брачную историю» и документальный фильм «Аполлон 11» о полёте американских астронавтов на Луну.

Любимыми сериалами он назвал второй сезон «Дряни», проект «Невероятное» и новую экранизацию графического романа «Хранители».

Как писал NEWS.ru, супруга Барака Обамы Мишель номинирована на премию Национальной академии звукозаписи США «Грэмми» за аудиокнигу «Моя история». Мемуары бывшей хозяйки Белого дома были опубликованы в 2019 году и сразу стали бестселлером.