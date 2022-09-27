Юная звезда сериала «Тетя Марта» рассказала о создании проекта Актриса Корниенко: сериал «Тетя Марта» представляет собой милую историю о важном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталия Корниенко

12-летняя актриса Вита Корниенко, ставшая звездой сериала «Тетя Марта», рассказала, что проект — это милая, но сильная история о важном. В интервью со «Слово и Дело» девушка сообщила, что во время съемочного процесса иногда было отхождение от сценария, что-то придумывалось на ходу.

У нас каждый съемочный день был полон шуток, новых приключений, энергии. Весело было со всеми. Например, с Сашей Метелкиным мы были как две турбобатарейки, вечно хихикающие — нам даже говорили, что мы похожи, — поделилась девушка.

Молодая актриса рассказала, что главная героиня Марта имеет много общего с ней, они обе решительные и смелые. Марта кажется ребенком, но уже умеет решать серьезные вопросы. Корниенко отметила, что лично для нее проект «Тетя Марта» — это не просто сериал, а все съемочные дни, вся команда и партнеры.

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