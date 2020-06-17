Вышел трейлер сериала Netflix «Монахиня-воин»

https://static.news.ru/photo/149c0ec4-b0b7-11ea-ac2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из трейлера сериала «Монахиня-воин»/kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Монахиня-воин». Премьера состоится 2 июля.

Проект рассказывает о девушке по имени Эйва, которая неожиданно оказывается втянута в древнюю войну таинственного ордена с силами зла. Проснувшись в морге, она обнаруживает у себя суперспособности. В поиске ответов Эйва знакомится с орденом Крестообразного Меча — секретным обществом монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир от зла.

Главные роли исполнили Тоя Тернер, Альба Баптиста и Лорена Андреа. Постановщиками выступили Саймон Бэрри, Матиас Хендл и Агнешка Смочиньска.

Ранее Netflix опубликовал четвёртый сезон сериала «13 причин почему». Новые эпизоды завершат проект, писал NEWS.ru.