Вышел финальный сезон сериала «13 причин почему»

https://static.news.ru/photo/ccf23278-a72f-11ea-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: netflix.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал четвёртый сезон сериала «13 причин почему». Новые эпизоды завершат проект.

Новый сезон оказался короче предыдущих: в него вошло 10 серий вместо привычных 13.

Проект рассказывает о проблемах современных американских школьников. В центре сюжета — Ханна Бейкер, неожиданно для всех покончившая жизнь самоубийством. Она оставила коллекцию с аудиокассетами, на которых перечислила 13 причин, подтолкнувших её к суициду.

В новых эпизодах ученики старшей школы Либерти готовятся к выпускному. Но прежде они должны снова столкнуться со страшным секретом и сделать выбор, который повлияет на их будущее.

20 мая Netflix опубликовал трейлер финального сезона сериала «13 причин почему», писал NEWS.ru.