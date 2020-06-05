Вышел финальный сезон сериала «13 причин почему»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал четвёртый сезон сериала «13 причин почему». Новые эпизоды завершат проект.
Новый сезон
Проект рассказывает о проблемах современных американских школьников. В центре сюжета — Ханна Бейкер, неожиданно для всех покончившая жизнь самоубийством. Она оставила коллекцию с аудиокассетами, на которых перечислила 13 причин, подтолкнувших её к суициду.
В новых эпизодах ученики старшей школы Либерти готовятся к выпускному. Но прежде они должны снова столкнуться со страшным секретом и сделать выбор, который повлияет на их будущее.
20 мая Netflix опубликовал трейлер финального сезона сериала «13 причин почему», писал NEWS.ru.
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