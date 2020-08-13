В возрасте 35 лет умер актёр из «Битвы за Севастополь» Сергей Куницкий

Умер российский актёр Сергей Куницкий. Ему было 35 лет.
О уходе артиста из жизни
Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять. Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь, — говорится в сообщении.
Актёр больше всего известен по роли в фильме «Битва за Севастополь». Крмое того, он снялся в картинах «Тест на беременность», «Крылья Империи» и «Мы из будущего». Среди его театральных ролей — Петя Трофимов в «Вишнёвом саде», Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты» и Курносый в «Энергичных людях».
Как писал NEWS.ru, Константин Хабенский возглавил список актёров и актрис, которым россияне доверяют больше всего. В финальный список вошло десять имён.
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