В возрасте 35 лет умер актёр из «Битвы за Севастополь» Сергей Куницкий

https://static.news.ru/photo/67cd0e06-dd6f-11ea-9c53-fa163e074e61_660.jpg Сергей Куницкий Фото: Московский Губернский театр

Умер российский актёр Сергей Куницкий. Ему было 35 лет.

О уходе артиста из жизни сообщается на сайте на сайте Московского Губернского театра. Причины смерти не уточняются.

Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять. Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь, — говорится в сообщении.

Актёр больше всего известен по роли в фильме «Битва за Севастополь». Крмое того, он снялся в картинах «Тест на беременность», «Крылья Империи» и «Мы из будущего». Среди его театральных ролей — Петя Трофимов в «Вишнёвом саде», Городулин в «На всякого мудреца довольно простоты» и Курносый в «Энергичных людях».

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