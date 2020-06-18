Россияне рассказали, каким актёрам доверяют больше всего

Актёр Константин Хабенский возглавил список актёров и актрис, которым россияне доверяют больше всего. Всего в финальный список вошло десять имён.
Второй место занял Дмитрий Нагиев, о чём
Респондентам предложили ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». В исследовании участвовали люди из разных социально-демографических групп, имеющих различные покупательские и медиа-предпочтения и проживающие во всех регионах нашей страны.
В топ-10 также попали Александр Петров, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Фёдор Бондарчук, Евгений Миронов, Дмтрий Певцов и Владимир Машков.
В исследовании приняло участие 2400 респондентов.
Как писал NEWS.ru, читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино. Археолога из серии фильмов, созданных Стивеном Спилбергом, сыграл Харрисон Форд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен