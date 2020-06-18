Россияне рассказали, каким актёрам доверяют больше всего

https://static.news.ru/photo/ec79c5fa-b16d-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Константин Хабенский возглавил список актёров и актрис, которым россияне доверяют больше всего. Всего в финальный список вошло десять имён.

Второй место занял Дмитрий Нагиев, о чём свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир». Тройку лидеров замыкает режиссёр Никита Михалков.

Респондентам предложили ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». В исследовании участвовали люди из разных социально-демографических групп, имеющих различные покупательские и медиа-предпочтения и проживающие во всех регионах нашей страны.

В топ-10 также попали Александр Петров, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Фёдор Бондарчук, Евгений Миронов, Дмтрий Певцов и Владимир Машков.

В исследовании приняло участие 2400 респондентов.

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