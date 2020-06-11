Индиану Джонса назвали величайшим киногероем в истории

https://static.news.ru/photo/2180b270-abfd-11ea-aa41-fa163e074e61_660.jpg Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» Фото: Paramount Pictures

Читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино. Археолога из серии фильмов, созданных Стивеном Спилбергом, сыграл Харрисон Форд.

На втором месте оказалась Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой», роль которой исполнила Сигурни Уивер. Сама актриса заявила, что тоже обожает героиню.

Полный рейтинг будет опубликован в июльском номере журнала, однако уже сейчас известно, что в него попали Марти МакФлай из трилогии «Назад в будущее» на 23-м месте, Чёрная Вдова на 22-м месте и Рокки на 21-м месте.

В мае американский продюсер Фрэнк Маршалл заявил, что пятую часть фильма «Индиана Джонс» снимет Джеймс Мэнголд. Он известен как постановщик «Логана» и «Поезда на Юму», писал NEWS.ru.