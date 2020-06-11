Индиану Джонса назвали величайшим киногероем в истории

Читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино. Археолога из серии фильмов, созданных Стивеном Спилбергом, сыграл Харрисон Форд.
На втором месте
Полный рейтинг будет опубликован в июльском номере журнала, однако уже сейчас известно, что в него попали Марти МакФлай из трилогии «Назад в будущее» на 23-м месте, Чёрная Вдова на 22-м месте и Рокки на 21-м месте.
В мае американский продюсер Фрэнк Маршалл заявил, что пятую часть фильма «Индиана Джонс» снимет Джеймс Мэнголд. Он известен как постановщик «Логана» и «Поезда на Юму», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен