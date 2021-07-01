Одной из тем сериала о расе Чужих станет классовое неравенство

Грядущий сериал по мотивам культовой медиафраншизы о расе Чужих расскажет про классовое неравенство, передаёт портал Vanity Fair. Автором проекта станет один из создателей лент «Фарго» и «Легион» Ной Хоули. По его словам, он не собирается вмешиваться в оригинальную сюжетную линию про Эллен Рипли.

По мнению шоураннера, первые два фильма — «Чужой» (1979) и «Чужие» (1986) — про настоящих трудяг, отправленных на «грязное дело» безликим и безымянным руководством вымышленной компании Weyland-Yutani Corporation.

В моём сериале вы ещё и увидите, кто именно их отправляет. Вы увидите, что происходит, когда проблема классового неравенства, от которого мы страдаем, остаётся нерешённой. Если мы в нашем обществе до сих пор не в состоянии поддержать друг друга, улучшить общее благосостояние, то что с нами произойдёт? — отметил Хоули.

В основной сюжетной линии четыре ленты про Чужих — агрессивную расу ксеноморфов, невероятно плодовитых и организованных, — вышедшие в 1979, 1986, 1992 и 1997 годах. В главных ролях американская актриса Сигурни Уивер (Эллен Рипли). Приквелами являются картины «Прометей» (2012) и «Чужой: Завет» (2017). В разное время над проектом работали режиссёры Ридли Скотт, Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жёне.

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