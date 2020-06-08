В новых сериях Looney Tunes не будет огнестрельного оружия

https://static.news.ru/photo/c13e06ca-a994-11ea-b6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Компания Warner Bros. решила убрать из новых эпизодов мультсериала Looney Tunes Cartoons охотничьи ружья и пистолеты. Проект выходит на стриминговом сервисе HBO Max.

Персонажи Элмер Фадд или Йосемитский Сэм по-прежнему будут использовать разные опасные предметы и жестокие способы расправы друг над другом, сообщает The New York Times. В сериях также будет присутствовать взрывчатка.

Мы не используем огнестрельное оружие. Но мы можем использовать мультяшное насилие, взрывчатку, всякие штуки от ACME. Всё это досталось нам в наследство, — заявил исполнительный продюсер сериала Питер Браунгардт.

Как писал NEWS.ru, Looney Tunes Cartoons стал самым востребованным проектом на платформе HBO Max. Запуск платформы состоялся 27 мая.