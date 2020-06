Looney Tunes стал самым популярным шоу на HBO Max

https://static.news.ru/photo/a2066a4a-a5b6-11ea-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Looney Tunes/facebook.com

Мультсериал Looney Tunes Cartoons стал самым востребованным проектом на стриминговом сервисе HBO Max. Запуск платформы состоялся 27 мая.

Компания Parrot Analytics обнародовала результаты исследования, согласно которым спрос на продолжение классического анимационного сериала был в 19,4 раза выше среднего, что сделало его самым популярным среди подписчиков, сообщает Bloomberg.

Вторым востребованным шоу стал спин-офф «Улицы Сезам» под названием The Not Too Late Show with Elmo, а тройку лидеров замыкает «Личная жизнь» с Анной Кендрик. Parrot Analytics при подсчёте суммирует число упоминаний проектов в соцсетях, рейтинги и количество пиратских запросов.

Как писал NEWS.ru, сервис HBO Max оказался не очень востребован у аудитории на старте работы. Мобильное приложение онлайн-кинотеатра скачали всего 90 тысяч человек за первые сутки.