В седьмом сезоне «Сватов» не будет двух важных героев

Съёмки нового сезона российского сериала «Сваты» пройдут без двух главных героев. Зрители не смогут больше увидеть родителей Ольги Николаевны, потому как игравшие их Ольга Аросева и Владимир Зельдин скончались.
Как отмечает Life, Аросева скончалась в Москве в 2013 году, а Зельдина не стало в октябре 2016 года. Ходили слухи, что их персонажей могут сыграть другие люди. Ранее режиссёры заменяли артистов, игравших роль главного героя Максима Ковалёва. Однако на сайте «Кино-театр.ру» в разделе, посвящённом новому сезону, нет данных о «родителях Ольги Николаевны».