В седьмом сезоне «Сватов» не будет двух важных героев

Режиссёр Александр Сокуров в разговоре с журналистами рассказал, почему в 1990 году не испугался и помог экс-президенту России Борису Ельцину организовать выступление, посвящённое выходу политика из КПСС.

По словам кинематографиста, ему не было страшно, ведь по советскому опыту он уже успел узнать, что такое преследование властей. Как сообщил Сокуров, на протяжении двух лет он находился под следствием,...