В Голливуде сняли фильм о новой пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/d4f4d3d2-37c5-11eb-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился трейлер фильма «Птица в клетке», действие которого разворачивается в 2024 году. В основе сюжета картины новый штамм коронавируса, значительно более опасный, чем в 2020 году.

По сюжету, в мире от пандемии COVID-23 за год погибли восемь миллионов человек. Заражённых американцев отправляют в карантинные лагеря, силой забирая из домов, а остальные должны находиться дома.

Продюсером ленты выступил Майкл Бей, режиссёром стал Адам Мэйсон. Главне роли исполнили Кей Джей Апа, София Карсон, Деми Мур, Крейг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Питер Стормаре, Александра Даддарио и Пол Уолтер Хаузер. В мире премьера состоится 11 декабря 2020 года, в России — только 21 января 2021 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, критики New York Times включили российскую драму режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» в рейтинг лучших кинофильмов 2020 года. Картина расположилась на десятой строчке рейтинга. Американцы назвали Балагова «огромным талантом и сердцеедом».