Умер соавтор сценария фильма «Иди и смотри» Герман Климов

Фото: ascinemadoc.ru

Герман Климов

Советский и российский писатель и сценарист Герман Климов умер на 82-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов. Причины смерти кинодеятеля не называются, дата и место прощания станут известны позже.

23 января 2023 года скончался сценарист, писатель, спортсмен, член Союза кинематографистов России Герман Германович Климов. <...> Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования семье Германа Германовича Климова, его родным, близким, — говорится в сообщении.

Герман Климов родился 9 мая 1941 года в Сталинграде. Он был братом народного артиста России Элема Климова, с которым в 1985 году работал над сценарием фильма «Иди и смотри». Сам Герман Климов стал автором сценариев к таким фильмам, как «Спорт, спорт, спорт» (1970), «Мужские игры на свежем воздухе» (1978), «Тактика бега на длинную дистанцию» (1978), «Прощание» (1978). Он также написал сценарии к проектам Сергея Головецкого «Дуэль. Финал» (2017) и «Полет чемпиона» (2018).

С 1986 по 1991 год Герман Климов возглавлял Федерацию спортивного кино СССР. С 1988 по 1991 год занимал пост президента Международной федерации спортивного кино и телевидения.

Ранее на 77-м году жизни умер советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер Николай Досталь, известный по сериалам «Штрафбат» и «Гражданин начальник», а также фильмам «Маленький гигант большого секса», «Облако-рай» и «Монах и бес». Также он сыграл роли в фильмах «До свидания, мальчики», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Человек на своем месте».