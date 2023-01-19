Умер звезда фильма «До свидания, мальчики» Умер режиссер Николай Досталь

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Режиссер Николай Досталь

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер Николай Досталь умер на 77-м году жизни, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ. Причина смерти народного артиста России пока не известна.

Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат, — сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

В настоящее время решается вопрос о месте и дате прощания с кинодеятелем.

Досталь известен зрителям по своим сериалам «Штрафбат» и «Гражданин начальник», а также фильмами «Маленький гигант большого секса» и «Монах и бес». Кинодеятель знаком россиянам по ролям в фильмах «До свидания, мальчики», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Человек на своем месте».

13 января стало известно, что умер театральный режиссер и сценарист Алексей Литвин. Деятеля культуры не стало на 61-м году жизни после десяти лет борьбы с тяжелой болезнью. Литвин ставил спектакли в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, Театре им. К. С. Станиславского, Театре им. А. С. Пушкина, Театре им. Моссовета, Театре на Малой Бронной и других театрах страны.

Ранее стало известно о смерти сценаристки фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» Натальи Рязанцевой. Она скончалась на 85-м году жизни.