Умер режиссёр фильма «Трюкач»

https://static.news.ru/photo/0e873b3a-9c75-11eb-be81-96000091f725_660.jpg Ричард Раш Фото: imdb.com

Американский режиссёр Ричард Раш, дважды номинированный на «Оскар» за фильм «Трюкач» (The Stunt Man, 1980), скончался на 92-ом году жизни. Он давно имел проблемы со здоровьем и умер у себя дома.

Его запомнят за ряд знаменательных фильмом, снятых в 1960–1970-х, кульминацией его творчества стал фильм «Трюкач» 1980 года, номинированный на «Оскар» в нескольких категориях, многие считают его одним из лучших фильмов всех времён, — сообщила Variety супруга режиссёра.

Раш был номинирован на «Оскар» в 1981 году в категориях «Лучший режиссёр» и «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Трюкач».

Как отмечает издание, Раш был очень разборчивым, за свою 35-летнюю карьеру он снял всего десяток полнометражных фильмов, отказавшись от съёмок таких картин, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «Челюсти».

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