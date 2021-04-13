Умер солист золотого состава «Песняров» Борткевич

https://static.news.ru/photo/f9ef8668-9c39-11eb-a9a1-96000091f725_660.jpg Леонид Борткевич Фото: Игорь Зосименко/leonid.bortkevich/facebook.com

Советский и белорусский эстрадный певец, солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни.

Сегодня в Минске скончался один из легендарных Песняров Леонид Борткевич. Светлая память артисту, — говорится на официальной странице ансамбля в Facebook.

Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич был солистом ансамбля «Песняры» с 1970 по 1980 год и с 1999-го по август 2003-го. С 2009 года он являлся руководителем коллектива.

В 1989 году Борткевич вместе с женой, олимпийской чемпионкой, гимнасткой Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехал в США, а в 2000-м вернулся в Белоруссию.

Причины его смерти пока не называются.

Как писал NEWS.ru, 97-летняя актриса Серафима Холина умерла в Москве. Дочь нашла её тело в квартире на проспекте Вернадского. Советскому и российскому зрителю Холина наиболее известна по роли ведущей модного показа в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Её героиня произносит знаменитую фразу: «Брюки превращаются в элегантные шорты». Кроме работы в кино и театре актриса занималась озвучиванием фильмов, в частности её голосом говорила итальянская артистка Софи Лорен.

Холина была замужем за актёром Олегом Голубицким, который умер в 1995 году. Последний раз артистка разговаривала с журналистами в 2013 году. Позже здоровье женщины пошатнулось, по словам дочери, она практически ослепла и страдала болезнью Альцгеймера.