Актрису из «Бриллиантовой руки» Серафиму Холину нашли мёртвой в Москве

https://static.news.ru/photo/6a6a197e-9b83-11eb-943b-96000091f725_660.jpg Серафима Холина Фото: kino-teatr.ru

97-летняя актриса Серафима Холина умерла в Москве. Дочь нашла её тело в квартире на проспекте Вернадского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Советскому и российскому зрителю Холина наиболее известна по роли ведущей модного показа в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Её героиня произносит знаменитую фразу: «Брюки превращаются в элегантные шорты». Кроме работы в кино и театре актриса занималась озвучиванием фильмов, в частности её голосом говорила итальянская артистка Софи Лорен.

Холина была замужем за актёром Олегом Голубицким, который умер в 1995 году. Последний раз артистка разговаривала с журналистами в 2013 году. Позже здоровье женщины пошатнулось, по словам дочери, она практически ослепла и страдала болезнью Альцгеймера.

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