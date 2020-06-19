Умер актёр из «Властелина колец» и «Пятого элемента» Иэн Холм

Умер британский актёр Иэн Холм. Ему было 88 лет.
О смерти артиста сообщил его агент,
Он скончался спокойно, в больнице, в окружении семьи и врачей. Обаятельный, добрый и ужасно талантливый, нам будет его невероятно не хватать, — говорится в заявлении.
Артист родился 12 сентября 1931 года в британском городе Гудмэйз. В 1950 году поступил в Королевскую академию драматического искусства, после окончания несколько лет служил в театрах. Широкой публике Иэн Холм известен по свои ролям в блокбастерах. Среди его самых популярных образов — отец Вито Корнелиус в «Пятом элементе», Бильбо Беггинс во «Властелине колец» и Эш в «Чужом».
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