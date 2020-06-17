Юэн Макгрегор принял участие в мультфильме «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Британский актёр Юэн Макгрегор принял участие в кукольном мультфильме «Пиноккио» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо. Он озвучил героя Сверчка Джимини.
Макгрегор заявил в интервью с ACE Universe, что уже записал большую частью реплик, но сам проект, скорее всего, не выйдет в ближайшее время. Артист также отметил, что в будущем ему, возможно, предстоит записать для картины песню.
Я начал работу над проектом до того как уехать в Нью-Йорк. Так что часть реплик уже записана, — сказал он.
Гильермо дель Торо снимает «Пиноккио» для стримингового сервиса Netflix. Картина станет дебютом режиссёра в анимации.
Он также выступил сценаристом и продюсером ленты. Действие классической сказки Карло Коллоди перенесено в Италию 1930-х годов, в период расцвета фашизма, писал NEWS.ru.
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