Юэн Макгрегор принял участие в мультфильме «Пиноккио» Гильермо дель Торо

https://static.news.ru/photo/41ecfb62-b081-11ea-95af-fa163e074e61_660.jpg Юэн Макгрегор Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Британский актёр Юэн Макгрегор принял участие в кукольном мультфильме «Пиноккио» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо. Он озвучил героя Сверчка Джимини.

Макгрегор заявил в интервью с ACE Universe, что уже записал большую частью реплик, но сам проект, скорее всего, не выйдет в ближайшее время. Артист также отметил, что в будущем ему, возможно, предстоит записать для картины песню.

Я начал работу над проектом до того как уехать в Нью-Йорк. Так что часть реплик уже записана, — сказал он.

Гильермо дель Торо снимает «Пиноккио» для стримингового сервиса Netflix. Картина станет дебютом режиссёра в анимации.

Он также выступил сценаристом и продюсером ленты. Действие классической сказки Карло Коллоди перенесено в Италию 1930-х годов, в период расцвета фашизма, писал NEWS.ru.