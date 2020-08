Умер актёр фильма «Огненные колесницы» Бен Кросс

Об Кросса из жизни сообщает PA Media со ссылкой на представителей актёра. Артист скончался в Вене.

Бен умер сегодня (18 августа — прим. NEWS.ru) после непродолжительной болезни. Он только что закончил сниматься в фильме The Devil's Light для Lionsgate, а позже в этом году его можно будет увидеть в главной роли в фильме Last Letter From Your Lover, — говорится в сообщении.