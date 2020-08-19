Умер актёр фильма «Огненные колесницы» Бен Кросс

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Умер британский актёр Бен Кросс. Ему было 72 года.

Об Кросса из жизни сообщает PA Media со ссылкой на представителей актёра. Артист скончался в Вене.

Бен умер сегодня (18 августа — прим. NEWS.ru) после непродолжительной болезни. Он только что закончил сниматься в фильме The Devil's Light для Lionsgate, а позже в этом году его можно будет увидеть в главной роли в фильме Last Letter From Your Lover, — говорится в сообщении.

Бен Кросс получил широкую известность благодаря роли студента Кембриджа Гарольда Абрахамса в фильме «Огненные колесницы». Кроме того, он сыграл представлявшего интересы Вулкана посла Сарека в картине «Звёздный путь» 2009 года.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Чарльз Дэнс, известный по роли Тайвина Ланнистера в сериале «Игра престолов», поддержал инициативу переснять заключительный сезон шоу.