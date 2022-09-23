Умер актер Францишек Печка из фильма «Четыре танкиста и собака»

Фото: gov.pl

Францишек Печка

В Польше умер актер Францишек Печка, известный советскому и российскому зрителю по сериалу «Четыре танкиста и собака». Об этом сообщает Министерство культуры и национального наследия страны.

В фильме Печка играл роль Густава Еленя по прозвищу Густлик. Актеру было 95 лет. Печка родился в 1928 году, до начала Второй мировой войны был органистом в местной церкви и занимался сельским хозяйством.

Актерское мастерство будущий знаменитый Густлик стал изучать уже после войны, а в 1954 году получил диплом диплом Государственной высшей театральной школы в Варшаве. Первые роли Печка сыграл в театре, после этого стал получать приглашения в кино. Самые большие симпатии зрителей артист получил после исполнения роли Густлика.

Францишек Печка неоднократно удостаивался госнаград Польши за вклад в кинематограф и общественную жизнь. Актер был жена один раз, со своей женой Хенрикой он прожил 50 лет. После ее смерти в 2004 году переехал к сыну.

Ранее сообщалось, что сыгравший в «Интернах» актер Максим Пинскер скончался в одной из больниц Москвы на 59-м году жизни. Кроме cъемок в кино, он занимался озвучиванием аудиокниг и принимал участие в телепроектах.