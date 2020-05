Картина, которая должна была появиться на больших экранах 25 сентября, теперь выйдет 23 апреля 2021 года. Об этом Райт рассказал в Twitter.

Haunted by someone else’s past, but we’ll see you in the future... It’s true, #LastNightInSoho is not quite finished yet due to Covid 19. But, I'm excited for you all to experience it, at a big screen near you, on April 23, 2021. @LastNightInSoho @FocusFeatures @universaluk pic.twitter.com/zmPnAZICkb