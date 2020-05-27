Новый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

https://static.news.ru/photo/d7565cd8-9fed-11ea-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.fxnetworks.com

Кабельный канал FX перенёс премьеру сериала «Американская история ужасов» на 2021 год. Десятый сезон шоу должен был выйти в октябре.

Производство новых серий пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter.

Дополнительно FX подтвердили спин-офф проекта, получивший название «Американские истории ужасов». Каждый эпизод будет длиной в один час и будет посвящён отдельному персонажу.

Как писал NEWS.ru, в десятом сезоне «Американской истории ужасов» принял участие актёр Маколей Калкин. Также в шоу снялись Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд и Сара Полсон.