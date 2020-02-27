https://static.news.ru/photo/db5760ee-5933-11ea-9520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Маколей Калкин принял участие в сериале «Американская история ужасов». Дата выхода нового сезона пока что не уточняется.

Сценарист проекта Райан Мёрфи опубликовал в Instagram тизер, в котором показаны имена всех актёров шоу. Вместе с Калкиным в сериале приняли участие Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Премьера хоррор-проекта «Американская история ужасов» состоялась в октябре 2011 года на канале FX. Вместе с Райаном Мёрфи создателем шоу является Брэд Фэлчак.

Как писал NEWS.ru, главный герой первых двух частей фильма «Один дома» американского режиссёра Криса Коламбуса по имени Кевин Маккаллистер может вернуться в перезапуске картины. Студия Disney рассматривает на его роль Маколея Калкина.