Американский актёр Маколей Калкин принял участие в сериале «Американская история ужасов». Дата выхода нового сезона пока что не уточняется.
Сценарист проекта Райан Мёрфи опубликовал в Instagram тизер, в котором показаны имена всех актёров шоу. Вместе с Калкиным в сериале приняли участие Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.
Премьера хоррор-проекта «Американская история ужасов» состоялась в октябре 2011 года на канале FX. Вместе с Райаном Мёрфи создателем шоу является Брэд Фэлчак.
Как писал NEWS.ru, главный герой первых двух частей фильма «Один дома» американского режиссёра Криса Коламбуса по имени Кевин Маккаллистер может вернуться в перезапуске картины. Студия Disney рассматривает на его роль Маколея Калкина.
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