https://static.news.ru/photo/7ba57514-9425-11ea-ab87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Режиссёр Райан Мёрфи сообщил, что сериал «Американская истории ужасов» получит спин-офф. Проект получил название «Американские истории ужасов».

Мёрфи не рассказал, когда стоит ожидать шоу, однако отметил, что каждый эпизод будет длиной в один часть и будет посвящена отдельному персонажу. Об этом он написал в Instagram после того, как провёл видеоконференцию с актёрами сериала.

Как писал NEWS.ru, актёр Маколей Калкин принял участие в сериале «Американская история ужасов». Премьера нового сезона намечена на 27 сентября.