Том Хэнкс и Рита Уилсон Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Prensa Internacional/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актёр Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон прошли лечение от коронавирусной инфекции в госпитале австралийского штата Квинсленд. Пару выписали из медицинского учреждения, сообщил представитель продюсера.

Где сейчас находятся Хэнкс и Уилсон, телеканал CNN не уточняет. В департаменте здравоохранения региона комментировать информацию о выписке супругов из госпиталя в городе Голд-Кост не стали.

Ранее сам Хэнкс напомнил подписчикам в Twitter, что в некоторых случаях инфицирование COVID-19 может привести к очень серьёзному заболеванию, писал NEWS.ru.

Telegram
Подпишитесь на наш telegram канал
News.ru в соцсетях