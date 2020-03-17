https://static.news.ru/photo/927b4054-6822-11ea-b3a2-fa163e074e61_660.jpg Том Хэнкс и Рита УилсонФото: Prensa Internacional/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актёр Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон прошли лечение от коронавирусной инфекции в госпитале австралийского штата Квинсленд. Пару выписали из медицинского учреждения, сообщил представитель продюсера.
Где сейчас находятся Хэнкс и Уилсон, телеканал CNN не уточняет. В департаменте здравоохранения региона комментировать информацию о выписке супругов из госпиталя в городе Голд-Кост не стали.