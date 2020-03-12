https://static.news.ru/photo/4c339868-64f2-11ea-ad9f-fa163e074e61_660.jpg Том Хэнкс с женой Ритой Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Американский актёр и продюсер Том Хэнкс поблагодарил всех, кто заботится о нём и его жене Рите Уилсон. Супруги проходят лечение в больнице австралийского города Голд-Кост из-за заражения коронавирусом.

У нас COVID-19, и мы находимся в изоляции, чтобы не передать инфекцию кому-либо ещё, — сообщил режиссёр.

Хэнкс отметил, что в некоторых случаях инфицирование коронавирусом может привести к очень серьёзному заболеванию. Актёр подчеркнул, что вместе с Уилсон живёт сегодняшним днём. Он пояснил, что справиться с вирусом нового типа помогут советы экспертов и забота о себе.

Помните, несмотря на все текущие события, в бейсболе нет места слезам, — резюмировал американец.

Последняя фраза была произнесена героем Хэнкса в фильме «Их собственная лига» 1992 года.

Как писал NEWS.ru, актёр и его жена заразились коронавирусом во время съёмок в Австралии. По словам их сына Чета, у родителей отсутствуют сильные симптомы заболевания.