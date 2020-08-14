Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» снова приостановили

https://static.news.ru/photo/9b55259a-de2f-11ea-adf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продюсеры седьмой части фильма «Миссия невыполнима» снова приостановили съёмки. В этот раз причиной послужил инцидент с каскадёром на мотоцикле.

Исполнитель трюков должен был приземлиться на подушки с картонной набивкой, а транспорт отлететь на голую землю поодаль. Но после прыжка мотоцикл разбился рядом с покрытием и загорелся, что привело к пожару, сообщает NME.

Дым был настолько сильным, что пришлось закрыть близлежащий аэродром Королевских военно-воздушных сил, — заявил собеседник издания.

Трюк планировали шесть недель, что не помогло команде избежать недочётов. В инциденте никто не пострадал, но остановка работы выйдет Paramount Pictures в крупную сумму.

Съёмки ленты «Миссия невыполнима 7» были приостановлены в феврале. В марте исполнителя главной роли Тома Круза заметили на съёмках фильма неподалёку от деревни Дансфолд в графстве Суррей в Великобритании, куда из Италии перенесли работу над проектом.

Ранее Круз задумал продолжить работу над картиной «Миссия невыполнима 7» в Норвегии. Для этого он провёл переговоры с министром культуры страны Абидом Раджей, писал NEWS.ru.