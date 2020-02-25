https://static.news.ru/photo/50fe308e-5795-11ea-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paramount

Съёмки седьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима» в Италии приостановлены из-за быстрого распространения коронавируса в стране. Меры предосторожности приняты, чтобы обезопасить актёров и съёмочную группу.

Продолжение франшизы готовились снимать в течение трёх недель в Венеции, сообщает Deadline.

Издание отмечает, что премьера очередной части «Миссии» с Томом Крузом должна состояться в июле 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество умерших от коронавируса в Италии возросло до шести. Все скончавшиеся в результате заболевания — пожилые люди, имевшие проблемы со здоровьем. Последняя на данный момент жертва — 84-летняя женщина, страдавшая онкологическим заболеванием. В общей сложности в Италии выявлено более 220 случаев заражения коронавирусом.