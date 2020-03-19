https://static.news.ru/photo/797199a6-69c5-11ea-8285-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Надежда Лебедева/Global Look Press

Американский актёр Том Круз снова приступил к работе над фильмом «Миссия невыполнима 7», несмотря на введённый карантин в связи с пандемией коронавируса. Съёмки перенесли из Италии в Великобританию.

Издание Daily Mail опубликовало несколько кадров со съёмок, которые проходят неподалёку от деревни Дансфолд в графстве Суррей. На них Круз разъезжает на мотоцикле и в двух машинах. На площадке также были замечены вертолёт и самолёт с эмблемой британских военно-воздушных сил.

Журналисты издания Collider связались с участником команды, который подтвердил, что производство по-прежнему заморожено и в настоящее время проходят тестовые прогоны техники для съёмок трюков.

О том, что работа над картиной «Миссия невыполнима 7» была приостановлена, сообщалось 24 февраля. Позже стало известно, что из-за вспышки коронавируса Том Круз и вся съёмочная группа, находившаяся в тот момент в Венеции, были изолированы в отеле.