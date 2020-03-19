Американский актёр Том Круз снова приступил к работе над фильмом «Миссия невыполнима 7», несмотря на введённый карантин в связи с пандемией коронавируса. Съёмки перенесли из Италии в Великобританию.
Издание Daily Mail
Журналисты издания Collider
О том, что работа над картиной «Миссия невыполнима 7» была приостановлена, сообщалось 24 февраля. Позже стало известно, что из-за вспышки коронавируса Том Круз и вся съёмочная группа, находившаяся в тот момент в Венеции, были изолированы в отеле.
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