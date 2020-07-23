Том Круз захотел доснять фильм «Миссия невыполнима 7» в Норвегии

https://static.news.ru/photo/309e0ff4-cce7-11ea-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tomcruise

Американский актёр задумал продолжить съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» в Норвегии. Пока что работа над картиной заморожена из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Круз провёл переговоры с министром культуры страны Абидом Раджей. После встречи политик написал в Twitter, что надеется вернуть Тома Круза и ленту «Миссия: невыполнима» в Норвегию.

Раджа заявил, что съёмки фильма планируется провести на северо-западе страны, в регионе, известном своими фьордами, горами и водопадами. Он отметил, что у команды могут возникнуть сложности с организацией из-за ограничений, действующих в Норвегии.

Съёмки ленты «Миссия невыполнима 7» были приостановлены в феврале. В марте исполнителя главной роли Тома Круза заметили на съёмках фильма неподалёку от деревни Дансфолд в графстве Суррей в Великобритании, куда из Италии перенесли работу над проектом, писал NEWS.ru. Сейчас команда планирует вернуться к работе в сентябре.