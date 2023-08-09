Стало известно об ухудшении состояния Игоря Ясуловича Mash: Игоря Ясуловича перевели обратно в реанимацию из-за ухудшения состояния

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Игорь Ясулович

Telegram-канал Mash сообщил, что народного артиста России Игоря Ясуловича перевели обратно в реанимацию из-за ухудшения состояния. У него изменились в отрицательную сторону показатели крови, отмечает канал.

Mash пишет, что Ясуловичу установили центральный катетер в подключичную вену. По информации канала, это было сделано для введения препаратов напрямую в кровь.

В середине июля Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста РФ из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи выявили у 81-летнего артиста острое повреждение почек. Хирурги уже провели две операции. Позднее врачи диагностировали у артиста пиелонефрит.

8 августа стало известно о смерти народной артистки СССР Юлии Борисовой. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом Исаем Спектором и их сыном Александром. Борисова стала известна после исполнения роли принцессы Турандот в одноименной постановке Рубена Симонова 1963 года. В театре имени Вахтангова она сыграла в спектаклях «На золотом дне», «Город на заре», «Варшавская мелодия», а ее визитной карточкой в кино стала роль Настасьи Филипповны в «Идиоте» Ивана Пырьева.

Ранее сообщалось, что советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Позднее появилась информация, что артистка попала в больницу из-за проблем с внутренним ухом. По данным KP.RU, нарушения привели к головокружениям, которые сначала ошибочно связали с дефицитом кислорода в головном мозге.