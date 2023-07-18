Mash: народного артиста Игоря Ясуловича госпитализировали в Москве

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Игорь Ясулович

Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста России Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи подозревают у 81-летнего артиста острое повреждение почек, хирурги уже провели две операции.

Mash сообщает, что Ясулович последнее время плохо себя чувствовал, а потом его состояние начало ухудшаться, из-за чего была вызвана скорая помощь, приехавшие врачи осмотрели пациента и приняли решение о госпитализации.

По информации канала, в результате двух проведенных операций российскому артисту в почки установили специальные трубки, благодаря которым из органов выходит лишняя жидкость. В скором времени актеру предстоит еще одно хирургическое вмешательство, сообщает Mash.

Медики оценивают состояние здоровья Ясуловича как средней тяжести, сотрудники больницы круглосуточно следят за его самочувствием, уточняет Mash.

Ранее сообщал, что советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Позднее сообщалось, что артистка попала в больницу из-за проблем с внутренним ухом. По данным KP.RU, нарушения привели к головокружениям, которые сначала ошибочно связали с дефицитом кислорода в головном мозге.