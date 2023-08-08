«Ушла эпоха»: актер Ильин о смерти Юлии Борисовой Актер Ильин назвал гениальной и эпохальной актрисой ушедшую из жизни Юлию Борисову

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Юлия Борисова

Умершая на 99-м году жизни актриса Вахтанговского театра Юлия Борисова была великой женщиной и просто гениальной актрисой, рассказал NEWS.ru актер театра и кино Андрей Ильин. По его словам, он сожалеет, что смог поработать и пообщаться с актрисой лишь в одном спектакле.

Вы меня просто ошарашили. У меня нет слов. Из жизни ушла эпоха Вахтанговского театра, великая женщина и просто гениальная актриса. Она всегда была верна своему театру, мне очень жаль. Я могу только выразить свои искренние соболезнования семье и театру. Юлия Борисова была приверженцем своей профессии и своему делу. Мне, к сожалению, удалось с ней пообщаться и поработать только в одном спектакле. Меня эта новость сразила наповал, поэтому очень сложно сейчас подбирать слова, — заявил Ильин.

Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла 8 августа и будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом Исаем Спектором и их сыном Александром. Борисова стала известна после исполнения роли принцессы Турандот в одноименной постановке Рубена Симонова 1963 года. В театре имени Вахтангова она сыграла в спектаклях «На золотом дне», «Город на заре», «Варшавская мелодия», а ее визитной карточкой в кино стала роль Настасьи Филипповны в «Идиоте» Ивана Пырьева.

Ранее стало известно, что на 82-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. Она скончалась в реанимации больницы, не приходя в сознание.