Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал анонс второго сезона сериала «Академия Амбрелла». Новые серии выйдут 31 июля.

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра вышел ролик со всем актёрским составом. На видео актёры танцуют под песню I Think We're Alone Now певицы Тиффани, находясь у себя дома в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Во второй сезон вошло десять эпизодов. Проект рассказывает о семерых детях с суперспособностями, которых усыновил и вырастил миллиардер.

