Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал анонс второго сезона сериала «Академия Амбрелла». Новые серии выйдут 31 июля.
На YouTube-канале онлайн-кинотеатра вышел ролик со всем актёрским составом. На видео актёры танцуют под песню I Think We're Alone Now певицы Тиффани, находясь у себя дома в изоляции из-за пандемии коронавируса.
Во второй сезон вошло десять эпизодов. Проект рассказывает о семерых детях с суперспособностями, которых усыновил и вырастил миллиардер.
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Сквозь снег» Джоша Фридмана, известного по работе над фильмами «Война миров» и «Терминатор: Тёмные судьбы». Главную роль в проекте сыграла Дженнифер Коннелли.
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