Кино

Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

16:59, 18 мая 2020 21
Фото: Umbrella Academy/facebook.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал анонс второго сезона сериала «Академия Амбрелла». Новые серии выйдут 31 июля.

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра вышел ролик со всем актёрским составом. На видео актёры танцуют под песню I Think We're Alone Now певицы Тиффани, находясь у себя дома в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Во второй сезон вошло десять эпизодов. Проект рассказывает о семерых детях с суперспособностями, которых усыновил и вырастил миллиардер.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Сквозь снег» Джоша Фридмана, известного по работе над фильмами «Война миров» и «Терминатор: Тёмные судьбы». Главную роль в проекте сыграла Дженнифер Коннелли.

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