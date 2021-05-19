Режиссёр «Шрэка» сравнил создание мультфильма со ссылкой в Сибирь

https://static.news.ru/photo/796fc1d4-b8b7-11eb-b78a-96000091f725_660.jpg Вики Дженсон Фото: kinopoisk.ru

Один и режиссёров «Шрэка» — Вики Дженсон — сравнила съёмки комедийного мультфильма со ссылкой в Сибирь, передаёт газета The New York Times в посвящённом 20-летию картины материале. В статье отмечается, что создатели «Шрэка» не ожидали, что проект окажется сверхуспешным.

По словам Дженсен, работники студии DreamWorks столкнулись со многими проблемами и практически потеряли надежду на крупные кассовые сборы. Она добавила, что продюсеры и режиссёры постоянно менялись, главного героя — зелёного великана Шрэка — полностью переделывали. Кроме того, авторы анимационного хита испытывали нехватку технологий.

Первый «Шрэк» вышел 18 мая 2001-го. При бюджете в $60 млн лента заработала в прокате $484 млн и получила «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». В 2004-м состоялась премьера сиквела, собравшего $919 млн по всему миру при затратах в $150 млн. Всего франшиза про великана насчитывает четыре картины, премьера пятой части запланирована на 2022-й.

Ранее сообщалось, что глава WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов в марте намекнул на новый фильм по «Гарри Поттеру». При этом точной информации, имел ли в виду Килар работу над новинкой, пока нет, но фанаты расценили его слова как надежду на продолжение основной франшизы.