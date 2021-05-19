Режиссёр «Шрэка» сравнил создание мультфильма со ссылкой в Сибирь

Один и режиссёров «Шрэка» — Вики Дженсон — сравнила съёмки комедийного мультфильма со ссылкой в Сибирь, передаёт газета The New York Times в посвящённом 20-летию картины материале. В статье отмечается, что создатели «Шрэка» не ожидали, что проект окажется сверхуспешным.
По словам Дженсен, работники студии DreamWorks
Первый «Шрэк» вышел 18 мая 2001-го. При бюджете в $60 млн лента заработала в прокате $484 млн и получила «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». В 2004-м состоялась премьера сиквела, собравшего $919 млн по всему миру при затратах в $150 млн. Всего франшиза про великана насчитывает четыре картины, премьера пятой части запланирована на 2022-й.
Ранее сообщалось, что глава WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов в марте намекнул на новый фильм по «Гарри Поттеру». При этом точной информации, имел ли в виду Килар работу над новинкой, пока нет, но фанаты расценили его слова как надежду на продолжение основной франшизы.