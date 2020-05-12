Создатель серии фильмов «Обитель зла» приедет в Москву с лекцией

Британский режиссёр и продюсер Пол Андерсон, получивший широкую известность благодаря работе над серией фильмов «Обитель зла», выступит на фестивале Telling Stories.
Для меня это хорошая возможность поделиться своим опытом с российской аудиторией, которая заинтересована в развитии киноиндустрии в своей стране. Кино — это объединяющая вещь, которая актуальна для всех нас, независимо от гражданства, — отметил Андерсон.
На фестивале также выступит голливудский режиссёр Вадим Перельман. Он расскажет об актуальных социальных трансформациях в киноиндустрии, а также впервые покажет режиссёрскую версию своего фильма «Дом из песка и тумана».
Цифровизация и современные технологии кардинально меняют мир кино и другие виды искусства. В ходе LIVE-трансляции будет интересно узнать отношение участников к современному кинематографу и обсудить актуальные социальные трансформации, — сказал Перельман.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Андерсон руководит проектом экранизации видеоигры «Охотники на монстров», в котором снимется знаменитая Милла Йовович. Помимо Элис из «Обители зла», в фильме сыграют актёр Рон Перлман, известный по фильму «Хеллбой», и рэпер Ти-Ай Хэррис.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен