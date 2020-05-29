Создатель «Джона Уика» признался, что Киану Ривз придумал название фильма

Один из создателей «Джона Уика» Дерек Колстад рассказал, что из-за исполнителя главной роли Киану Ривза картину прошлось переименовать. Изначально проект назывался Scorn ("Презрение«).6
Колстад, принимавший участие в создании сценария, заявил, что Ривз постоянно называл картину именем своего персонажа и тем самым заставил авторов изменить своё решение,
Единственная причина, почему фильм стал «Джоном Уиком» заключается в том, что Киану Ривз всё время путался и говорил о нем только так. Теперь я уже даже представить себе не могу, чтобы он был «Презрением», — сказал сценарист.
Как писал NEWS.ru, пятый фильм из серии «Джон Уик» станет финальным. Ранее стало известно о выпуске четвёртой части.
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