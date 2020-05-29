Создатель «Джона Уика» признался, что Киану Ривз придумал название фильма

Фото: Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Американский режиссёр Квентин Тарантино признался, что «Социальная сеть» — его любимый фильм последних десяти лет. Картину снял Дэвид Финчер, также известный по «Бойцовскому клубу» и «Исчезнувшей».

Тарантино дал интервью изданию Premiere, во время которого у него спросили о фаворите среди кинолент. Артист даже настоял, что это лучшая картина десятилетия. Это «Социальная сеть», без вопросов. Это номер...