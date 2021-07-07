Снайдер снимет для Netflix блокбастер в стиле «Звёздных войн»

Американский режиссёр Зак Снайдер снимет для сервиса Netflix фантастический блокбастер «Луна повстанцев» в стиле саги «Звёздные войны». Он разрабатывал проект 10 лет — сначала для потенциальной ленты космической эпопеи про джедаев и Силу, а позже как самостоятельную историю, вдохновлённую не только детищем Джорджа Лукаса, но и кинематографом Акиры Куросавы, передаёт The Hollywood Reporter.

Сценарий, кроме Снайдера, пишут Шэй Хаттен и Курт Джонстад. С ними шоумен работал до этого — с первым над «Армией мертвецов», со вторым — над «300 спартанцами». По сюжету «Луны повстанцев» мирной колонии на краю галактики угрожают войска жестокого правителя Балисария. Теперь судьба поселения в руках молодой женщины с тёмным прошлым, ищущей лучших воинов с соседних планет для борьбы с диктатором. По словам Снайдера, лента похожа на шедевр Куросавы «Семь самураев».

Я вырос на этом кино, будучи фанатом Акиры Куросавы и «Звёздных войн». Люблю фантастику и большие приключения, — отметил режиссёр.

Он выразил надежду, что «Луна повстанцев», как и «Армия мертвецов», станет основой франшизы и целой киновселенной.

Накануне стало известно, что боевик «Убить Билла 3», вероятно, станет последней режиссёрской работой американца Квентина Тарантино перед выходом на пенсию. Об этом сам мастер рассказал комику Джо Рогану во время подкаста. Тарантино намекнул на продолжение двух фильмов с Умой Турман в главной роли ещё в 2019-м. Теперь, в июне 2021-го, он снова озвучил эту идею.