Снайдер снимет для Netflix блокбастер в стиле «Звёздных войн»

Американский режиссёр Зак Снайдер снимет для сервиса Netflix фантастический блокбастер «Луна повстанцев» в стиле саги «Звёздные войны». Он разрабатывал проект 10 лет — сначала для потенциальной ленты космической эпопеи про джедаев и Силу, а позже как самостоятельную историю, вдохновлённую не только детищем Джорджа Лукаса, но и кинематографом Акиры Куросавы, передаёт The Hollywood Reporter.
Сценарий, кроме Снайдера, пишут Шэй Хаттен и Курт Джонстад. С ними шоумен
Я вырос на этом кино, будучи фанатом Акиры Куросавы и «Звёздных войн». Люблю фантастику и большие приключения, — отметил режиссёр.
Он выразил надежду, что «Луна повстанцев», как и «Армия мертвецов», станет основой франшизы и целой киновселенной.
Накануне стало известно, что боевик «Убить Билла 3», вероятно, станет последней режиссёрской работой американца Квентина Тарантино перед выходом на пенсию. Об этом сам мастер рассказал комику Джо Рогану во время подкаста. Тарантино намекнул на продолжение двух фильмов с Умой Турман в главной роли ещё в 2019-м. Теперь, в июне 2021-го, он снова озвучил эту идею.