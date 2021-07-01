Тарантино назвал фильм, после которого хочет уйти на пенсию

Боевик «Убить Билла 3», вероятно, станет последней режиссёрской работой американца Квентина Тарантино перед выходом на пенсию. Об этом сам мастер рассказал комику Джо Рогану во время подкаста, доступного на платформе Spotify.

Тарантино намекнул на продолжение двух фильмов с Умой Турман в главной роли ещё в 2019-м. Теперь, в июне 2021-го, он снова озвучил эту идею.

Интересно было бы посмотреть, чем живут Невеста и её дочь Б.Б. спустя 20 лет и как бы они пустились в бега. Сама мысль, что их могут сыграть Ума Турман и её дочь Майя Хоук, чертовски захватывает, — уверен Тарантино.

По замыслу режиссёра, в триквеле дочь героини Вивики А. Фокс желает отомстить Невесте за смерть матери. Сама Фокс предлагала роль Зендее.

Правда, в предыдущих интервью Тарантино намекал на продолжение «Бешеных псов» в качестве финальной работы и добавил, что пока пишет вторую книгу и собирается скоро возвращаться в кинематограф.

Первый фильм «Убить Билла» вышел в 2003-м. Второй — в 2004-м. Картины, традиционно для творений Тарантино, разделены на главы, иногда не связанные хронологически. В главных ролях снимались Ума Турман (Невеста), Дэвид Кэррадайн (Билл), Майкл Мэдсен (Бадд), Люси Лью (О-Рен) и другие.

Режиссёр прославился благодаря дилогии «Убить Билла», фильмам «Криминальное чтиво», «Доказательство смерти», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и «Однажды в... Голливуде». Последний вышел в 2019-м. Тарантино дважды получал «Оскар» — в 1995-м и 2013-м. Его талант отмечен «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, четырьмя «Золотыми глобусами», премиями «Сезар» и «Сатурн».

Ранее сообщалось, что Тарантино выпустит книгу по фильму «Однажды в... Голливуде». В подкасте Pure Cinema он объяснил, чем роман будет отличаться от киноленты. По его словам, это было «полное переосмысление всей истории, а не просто переписывание». Тарантино также рассказал, что некоторые сцены оказались за пределами монтажной комнаты при создании фильма.