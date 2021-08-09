Скончался найденный с переломанными рёбрами актёр Игорь Регнер

В реанимации в Боткинской больнице Санкт-Петербурга скончался актёр Игорь Регнер, найденный ранее с переломанными рёбрами, передаёт KP.RU. В больницу он попал 23 июля после того, как упал с лестницы.

На момент госпитализации у актёра «Штрафбата» были диагностированы тупая травма груди, несколько переломов рёбер и костей. В сознание Регнер так и не пришёл .

По словам супруги артиста Ольги, Регнер также боролся с онкологией и проходил курс химиотерапии, из-за которого организм актёра был очень слаб. Именно это послужило причиной падения с лестницы звезды «Штрафбата» и привело к множественным закрытым переломам рёбер.

Поначалу полиция даже решила, что мужчину избили, однако позже оказалось, что это несчастный случай. По словам друга Регнера, пожелавшего остаться неназванным, врачи в травмпункте не выявили серьёзных повреждений и посоветовали артисту больше двигаться. Спустя шесть дней у него пропал аппетит и поднялась температура. Позже в Боткинской больнице актёру диагностировали воспаление лёгких.

Россиянам актёр известен по фильмам «Штрафбат», «Сочинение ко Дню Победы», «Досье детектива Дубровского» и другим.

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