Вдовец Легкоступовой рассказал о последних днях жизни певицы

Вдовец советской и российской певицы Валентины Легкоступовой — бизнесмен Юрий Фирсов — рассказал порталу «Собеседник» о последних днях артистки. Мужчина отметил, что она предчувствовала скорую трагедию, а одна из её знакомых увидела на руке звезды слишком короткую линию жизни, после чего исполнительница начала волноваться.

Бесконечно вспоминаю, как незадолго до нашей свадьбы Валюша вдруг попросила меня: «Юрочка, если со мной что-то случится, меня обязательно надо кремировать. Никаких гробов! Развей мой прах на Тенерифе». <...> Расскажу больше: нам на свадьбу какая-то Валина подруга подарила деревянные часы. Я читал, что часы дарить нельзя ни на свадьбу, ни на день рождения категорически, — подчеркнул Фирсов.

Он заявил, что пытался успокоить возлюбленную, говорил, что будут жить «долго и, назло плохим людям, счастливо!», а после её смерти обнаружил в боковом кармане сумки жены брошюру «Как правильно причаститься и исповедаться перед смертью».

Фирсов также рассказал, что накануне смерти Легкоступова сильно поругалась со своим сыном Матвеем, после чего наследник ушёл из дома, и певица, «стремясь заглушить боль», начала много пить.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа прошлого года, прожив в законном браке с яхтсменом Юрием Фирсовым всего 40 дней. Дочь артистки обвинила в причастности к смерти матери её последнего мужа. Накануне дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль опровергла домыслы о том, что её мать до встречи с Фирсовым жила на грани нищеты. Наоборот, артистка имела миллионные накопления, которые таинственным образом растаяли после встречи певицы с яхтсменом Юрием Фирсовым.

Ранее Следственный комитет в Москве отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Валентины Легкоступовой. Следствие пришло к выводу, что певица погибла в результате несчастного случая.