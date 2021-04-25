Следственный комитет отказался заводить дело о смерти Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/5602b986-a60b-11eb-9323-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следственный комитет в Москве отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Валентины Легкоступовой. Следствие пришло к выводу, что певица погибла в результате несчастного случая, пишет «Коммерсант».

Признаков криминала и избиения певицы мужем Юрием Фирсовым не обнаружено. СКР пришёл к выводу , что артистка, будучи пьяной, поскользнулась в ванной, а травму осложнили хронические заболевания на почве алкоголизма.

Следствие также пришло к выводу, что Легкоступова злоупотребляла алкоголем более десяти лет и это носило «псевдозапойный характер». Также у певицы сформировалась толерантность по отношению к алкоголю «до 0,7 литра водки», приводит издание данные Следственного комитета. Похмельный синдром сопровождался у артистки «неврологическими, психическими и соматическими расстройствами».

Валентина Легкоступова умерла 14 августа прошлого года, прожив в законном браке с яхтсменом Юрием Фирсовым всего 40 дней. Дочь артистки обвинила в причастности к смерти матери её последнего мужа.

Как сообщалось ранее, дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль опровергла домыслы о том, что её мать до встречи с Фирсовым жила на грани нищеты. Наоборот, артистка имела миллионные накопления, которые таинственным образом растаяли после встречи певицы с яхтсменом Юрием Фирсовым.