Жена госпитализированного актёра «Штрафбата» сообщила его страшный диагноз

Ольга Регнер, жена актёра Игоря Регнера, известного по сериалу «Штрафбат» и госпитализированного накануне с тяжёлыми травмами в реанимацию, назвала страшный диагноз артиста. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По словам супруги артиста, Игорь Регнер борется с онкологией и проходит курс химиотерапии, из-за которого организм актёра очень сильно ослаб. Именно это послужило причиной падения с лестницы звезды «Штрафбата» и привело к множественным закрытым переломам рёбер. По словам друга Регнера, давшего комментарий для MK.RU и пожелавшего остаться неназванным, врачи в травмпункте не выявили серьёзных повреждений и посоветовали артисту больше двигаться. Спустя шесть дней у него пропал аппетит и поднялась температура. Позже в Боткинской больнице актёру диагностировали воспаление лёгких.

Ранее сообщалось о госпитализации Регнера в реанимацию с тупыми травмами груди, переломами рёбер и лучевой кости.