Жена госпитализированного актёра «Штрафбата» сообщила его страшный диагноз

Ольга Регнер, жена актёра Игоря Регнера, известного по сериалу «Штрафбат» и госпитализированного накануне с тяжёлыми травмами в реанимацию, назвала страшный диагноз артиста. Об этом
По словам супруги артиста, Игорь Регнер борется с онкологией и проходит курс химиотерапии, из-за которого организм актёра очень сильно ослаб. Именно это послужило причиной падения с лестницы звезды «Штрафбата» и привело к множественным закрытым переломам рёбер. По словам друга Регнера, давшего
Ранее сообщалось о госпитализации Регнера в реанимацию с тупыми травмами груди, переломами рёбер и лучевой кости.